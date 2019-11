Lutto nel giornalismo aquilano per la morte di Amedeo Esposito

È scomparso all’età di 87 anni, Amedeo Esposito, decano del giornalismo aquilano.

Amedeo Esposito oltre che giornalista è stato un grande conoscitore della storia e della cultura della città dell’Aquila.

Amedeo Esposito era iscritto all’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo da oltre 50 anni.

Dai look eccentrici è ricordato non solo per la sua penna elegante, ma anche per i colorati papillon che non mancava mai di indossare e per il sorriso schietto e ampio. Non ha mai perso l’entusiamo, mantenendo costante un profondo attaccamento alla città.

Per sua volontà verrà cremato.

Il cordoglio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Apprendo con sgomento e con profonda costernazione della scomaprsa di Amedeo Esposito”, queste le parole commosse del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“Giornalista dell’Ansa per lunghissimo tempo, poi, negli ultimi anni, infaticabile ed erudito collaboratore del Messaggero e del Sole24ore, – ha ricordato il sindaco – ma anche autore di interessanti scritti, non solo giornalistici, su particolari aspetti della storia della città, spesso basati su puntuali e approfondite ricerche documentarie; animatore della vita e delle istituzioni culturali cittadine, appassionato conoscitore della musica classica”.

“Era stato tra gli ideatori e promotori, con Angelo De Nicola, Tommaso Ceddia ed il compianto Ludovico Nardecchia della storica rievocazione di Sant’Agnese e del premio Agnesino, con lo scopo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle più antiche tradizioni aquilane, avvicinandole alle nuove generazioni”, ricorda ancora il sindaco.

“Oggi – ha concluso Biondi – ci sentiamo tutti più poveri. L’Aquila piange una grave perdita ma sopravvivranno i suoi scritti, i suoi insegnamenti ed il suo esempio. Alla famiglia le più sentite condoglianze mie personali e della Municipalità tutta”. “Oggi – ha concluso Biondi – ci sentiamo tutti più poveri. L’Aquila piange una grave perdita ma sopravvivranno i suoi scritti, i suoi insegnamenti ed il suo esempio. Alla famiglia le più sentite condoglianze mie personali e della Municipalità tutta”.

Il cordoglio per la scomparsa di Amedeo Esposito, del giornalista Demetrio Moretti.

“Con Amedeo Esposito è scomparso un collega che ha fatto, con altri, la storia del giornalismo aquilano. Conoscitore della storia della città e dei suoi costumi, si è sempre adoperato per portare in alto il nome dell’Aquila. Lo ricorderò sempre con affetto”, sono le parole commosse di Demetrio Moretti al microfono del Capoluogo.it.

Al cordoglio della città intera si unisce anche la redazione del Capoluogo.it