L’Aquila – Venerdì tempo prevalentemente asciutto al mattino; peggioramento atteso al pomeriggio con piogge via via più intense anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +6°C e +11°C.

In Abruzzo cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio; piogge nelle ore pomeridiane sui settori interni, più asciutto lungo la costa. Intensificazione dei fenomeni nelle ore serali, neve in nottata oltre 1700 metri di quota.

In Italia spiccato maltempo al Nord con piogge anche di forte intensità e neve abbondante sulle Alpi. Al mattino i fenomeni più intensi li troveremo sulle regioni orientali, più deboli specie al pomeriggio su quelle occidentali. Attenuazione delle precipitazioni in serata. Neve oltre i 1000 metri sulle Alpi. Giornata di intenso maltempo anche sulle regioni centrali italiane con piogge e temporali. Al mattino le precipitazioni si concentreranno soprattutto tra Toscana e Lazio mentre al pomeriggio verrà investita anche l’Umbria. Piogge più deboli su Marche e Abruzzo. Tempo stabile sulle regioni meridionali eccetto in Sardegna con molte nubi e piogge associate. Al mattino ampie schiarite eccetto in Sardegna con piogge sparse e locali acquazzoni anche in Campania. Al pomeriggio e in serata situazione invariata con i fenomeni concentrati in Campania e Sardegna, asciutto altrove.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)