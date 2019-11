L’Aquila, il Natale arriva in centro

L’AQUILA – Poco più di un mese al Natale, il centro dell’Aquila si veste a festa.

Sono apparse le prime vetrine addobbate in centro storico a L’Aquila, tra ghirlande, palle di Natale e fiocchi rossi. In attesa che parta la corsa ai regali per la festività più attesa dell’anno, soprattutto dai più piccoli il centro si fa più bello, indossando i colori del Natale.

Decorazioni e vetrine a tema, che stanno già riempiendo il centro dell’Aquila, ogni giorno più ricco, verso il 25 Dicembre. Al resto ci penserà la magia del Natale.