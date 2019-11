L’Aquila 2019, fuga da Progetto CASE e MAP

Il rapporto della Commissione d’inchiesta sui Progetto CASE e MAP: 1800 alloggi vuoti, 296 occupati ma non assegnati.

A dieci anni dal terremoto, la Commissione d’inchiesta presieduta da Luciano Bontempo, nella giornata di ieri ha tracciato il quadro riguardante i Progetto CASE e MAP. Questi i dati: del Progetto CASE, occupati 2941 alloggi su 4449; 838 alloggi risultano inagibili; 668 alloggi non assegnati e 296 immobili occupati, ma non è chiaro a che titolo. Per quanto riguarda i MAP, risultano invece occupati 869 alloggi su 1179, 156 sono gli alloggi inagibili e 154 liberi. In totale, tra Progetto CASE e MAP, risultano non assegnati o inagibili un terzo degli alloggi.

A riferire sui dati, l’assessore al Patrimonio Fausta Bergamotto e il dirigente di Settore Tiziano Amorosi, che, come riporta Il Centro – sono entrati nel dettaglio: dei 2941 Progetto CASE assegnati, 1754 sono ancora abitati dagli sfollati del sisma 2009, 7 sono assegnati previa convenzione ad agenti della Polizia penitenziaria e altrettante alle associazioni del territorio, 31 all’Esercito, 310 a fragilità sociali, 21 a giovani coppie, 103 agli sfollati abruzzesi del sisma 2016 e 13 alle famiglie di Amatrice. Degli 869 MAP occupati, invece, in 606 ci sono gli sfollati del sisma 2006.