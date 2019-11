La Mazzini Patini accoglie le Nazionali di Rugby

I valori del rugby entrano a scuola. Gli alunni dell’Istituto Mazzini Patini hanno accolto le atlete delle nazionali femminili di Italia e Giappone, che sabato si sfideranno al Fattori nel test match autunnale in vista del Sei Nazioni.

La manifestazione si è svolta all’interno della palestra della Patini, con l’esibizione

dell’orchestra preparata dai docenti di strumento, diretta dalla professoressa Ornella

Giampietro, e del coro preparato e diretto dal professore Anacleto Filippetti: i ragazzi hanno regalato grandi emozioni, eseguendo ed intonando gli inni giapponese e

italiano.

Il dirigente scolastico Marcello Masci – che indossava la maglia storica dell’Aquila

Rugby, quella dello scudetto – ha ricordato i valori che legano lo sport del rugby e il

mondo della scuola: lavoro di squadra, rispetto, socializzazione e inclusione. In

particolare, il rispetto delle regole e il rispetto per sé e per gli altri portano alla lealtà

verso i propri compagni e verso gli avversari.

Il rugby è poi uno sport inclusivo, che accoglie tutti, perché lavorare come squadra arricchisce l’esperienza umana. Valori che fanno parte anche dell’identità della nostra città, fortemente caratterizzata dalla tradizione e dalla passione per la palla ovale.

Le atlete nipponiche hanno donato alla scuola la maglia della squadra e il pallone

ufficiale, gli studenti aquilani hanno ricambiato offrendo le simboliche ferratelle a forma di rosone della Basilica di Collemaggio.