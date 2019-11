Acqua, emergenza potabilità rientrata in altri comuni

L’AQUILA – Rientra l’emergenza potabilità dell’acqua. Parametri di potabilità conformi alla norma a Civita di Bagno, Ocre e San Benedetto in Perillis. Analisi da ripetere a San Nicandro.

A seguito dei risultati di laboratorio sulla qualità dell’acqua conseguenti i prelievi nei Comuni e nelle frazioni e quartieri del capoluogo, dove era stata sospesa l’erogazione idrica per il danno all’acquedotto del Gran Sasso, l’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa comunica quanto segue.

“Nel Comune dell’Aquila, i parametri di potabilità analizzati sono conformi alla norma in materia anche a Civita di Bagno, dove erano stati effettuati ulteriori approfondimenti. Pertanto l’ordinanza di non potabilità può essere revocata”, spiega l’Ufficio.

“A seguito delle risultanze delle analisi comunicate da Gran Sasso Acqua – comunica il Comune dell’Aquila – e su proposta del settore Ambiente dell’ente comunale il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha emesso un’ordinanza con cui viene revocato il divieto di uso dell’acqua a fini potabili per la frazione di Civita di Bagno. In tutte le zone interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica dei giorni scorsi, pertanto, l’utilizzo dell’acqua è consentito sia a fini igienici sia alimentari.

Anche i Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis, rientrano nei parametri di potabilità ad eccezione della sola frazione di San Nicandro, del Comune di Prata D’Ansidonia, per la quale saranno ripetuti controlli precauzionali e sono già stati effettuati i prelievi per l’ulteriore verifica.

Gran Sasso Acqua spa ha informato ufficialmente i Sindaci interessati dunque le ordinanze di non potabilità ancora vigenti potranno essere revocate, ad eccezione che per San Nicandro.

“Per tale località” conclude l’Ufficio tecnico “restiamo in attesa dei tempi tecnici di laboratorio per avere i risultati ed eliminare ogni criticità”.