Violenza in casa, giovane mamma scappa con la figlia

Una giovane mamma aquilana ha detto basta alle violenze domestiche perpetrate dal compagno ed è scappata di casa insieme alla figlia.

L’ennesimo episodio di violenza è accaduto all’Aquila, a farne le spese una giovane mamma e la sua bambina.

Una storia come tante altre, iniziate come un grande amore e finita in un circuito di violenza e botte.

In più di una occasione, secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe alzato le mani nei confronti della compagna la quale, al limite dello stremo ed a seguito di innumerevoli minacce e soprusi, si è vista costretta a dover cambiare abitazione per preservare la propria incolumità personale e salvaguardare quella della propria bambina.

Le violenze però non sono finite lì; il compagni rifiutato si è presentato più volte davanti il posto di lavoro della donna o sotto casa, inveendo con minacce e parole offensive.

Tale situazione ha portato la donna ad un evidente stato di ansia e paura, tanto da non poter più uscire di casa da sola, nemmeno per recarsi al lavoro.

La giovane si è infine rivolta al Centro Antiviolenza dell’Aquila ed è difesa ed assistita dall’avvocato Carlotta Ludovici.

A seguito delle denunce presentate, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del padre della figlia.