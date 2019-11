Soprintendenza, Biondi: Confermata istituzione delle due sedi

L’AQUILA – Soprintendenza, il sindaco Biondi: “Garanzie sull’istituzione delle due sedi per L’Aquila e i Comuni del cratere”.

“Già da tempo sono in contatto con il Mibact e autorevoli fonti interne mi hanno confermato l’istituzione delle due Soprintendenze“.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in riferimento alla nota diramata dalle Rsu e dai dipendenti della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere, in cui viene sollevata preoccupazione per le sorti degli uffici del capoluogo di regione.

“Il percorso per la conferma della sede aquilana, mi è stato assicurato, è ben chiaro e sarà definito a breve e, comunque, entro la scadenza” aggiunge il primo cittadino.