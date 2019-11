Nuvole di zucchero, il nuovo libro autobiografico di Lina Ricci

Lina Ricci, una vita nella scuola dell’infanzia ‘De Amicis’ e Nuvole di zucchero, il nuovo libro autobiografico.

Sabato 16 novembre 2019 si terrà alle ore 17:30 la presentazione del secondo libro di Lina Ricci, Nuvole di zucchero, presso il Centro Culturale Tempera, in via Monte Caticchio, zona Progetto Case di Tempera a L’Aquila. Il libro, pubblicato dalla Daimon Edizioni, è il racconto autobiografico dell’autrice a metà tra prosa e poesia, nel suo stile delicato e tenue. I primi anni di studio febbrile, l’incontro con l’amore di una vita e la passione per il mestiere di insegnante. Saranno presenti l’autrice, il relatore, il giornalista Andrea Giallonardo, l’editore Alessandra Prospero e i brani verranno letti dall’attrice Barbara Bologna.

Lina Ricci è nata a L’Aquila il 24/06/1952. Ha studiato e si è diplomata presso la scuola magistrale ‘Anna Micheli’ di Roma e ha dedicato una vita intera agli studi pedagogici dell’infanzia e alla ricerca in campo didattico. Ha insegnato per quarantadue anni presso la scuola dell’infanzia statale, di cui gli ultimi venti presso la scuola dell’infanzia ‘De Amicis’ dell’Aquila. Scrivere è stata la sua passione fin da bambina, ma solo ora comincia a concretizzare il suo sogno, non avendo più l’impegno costante del lavoro. ‘Nuvole di zucchero’ è la sua seconda pubblicazione dopo ‘Sulle ali del vento’, un libro di settanta poesie pubblicato in precedenza. ‘Nuvole di zucchero’ è un’opera autobiografica di poche pagine che racchiude la storia d’amore della scrittrice.