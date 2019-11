L’Aquila – Giovedì tempo instabile nel corso delle ore diurne con piogge sia al mattino sia al pomeriggio; fenomeni in generale esaurimento nelle ore serali ma con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +9°C.

In Abruzzo tempo generalmente instabile con piogge al mattino e neve fino a 1700 metri di quota. Acquazzoni attesi anche al pomeriggio sulla costa e sui settori interni, mentre nella serata è atteso un generale miglioramento con tempo asciutto su tutte le zone anche se con molte nubi diffuse.

In Italia perturbazione in arrivo al Nord, con i primi fenomeni attesi specie al pomeriggio al Nord Ovest. Maltempo intenso in serata e in nottata con possibili nubifragi soprattutto sulla Liguria e neve fin verso i 100-200 metri sul basso Piemonte. Tempo instabile sulle regioni centrali con locali piogge al mattino e al pomeriggio sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Peggiora dalla serata a partire dalla Toscana, con acquazzoni e temporali in estensione verso Umbria e Lazio nella notte.

Locali precipitazioni sono attese al Sud Italia nelle ore diurne, specialmente sui settori Peninsulari e sulla Sicilia. Maltempo in serata e in nottata sulla Sardegna con acquazzoni e temporali, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, massime invece in locale rialzo.

(Centro Meteo Italiano)