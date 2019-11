Consiglio provinciale, ecco le deleghe

Provincia dell’Aquila: conferite le deleghe dal Presidente Angelo Caruso. Importanti deleghe per gli aquilani De Santis, Morelli e Rocci.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha assegnato le deleghe ai Consiglieri Provinciali eletti il 20 ottobre scorso e confermati, nell’ultimo consiglio, tenutosi venerdì 8 novembre all’Aquila.

Queste le deleghe assegnate: Vicepresidente Vincenzo Calvisi – delega in materia di : Edilizia Scolastica (città dell’Aquila); Consigliere Gianluca Alfonsi – delega in materia di: Viabilità (area Marsica), Edilizia Scolastica (area Marsica), Rapporti con il Pnam; Consigliere Francesco De Santis – delega in materia di : Edilizia Pubblica (città dell’Aquila); Consigliere Berardino Morelli – delega in materia di : Ambiente, Polizia Provinciale, Rapporti con il Parco Gran Sasso, Monti della Laga e Parco Regionale Sirente-Velino ; Consigliere Andrea Ramunno – delega in materia di : Edilizia Scolastica (città di Sulmona e Valle Peligna), Viabilità (città di Sulmona e Valle Peligna); Consigliere Luca Rocci – delega in materia di : Viabilità (area Aquilana, Valle Subequana e Comune di Pratola Peligna).

«La Provincia – dichiara il Presidente, Angelo Caruso – nonostante le difficoltà della legge Delrio, deve essere efficiente e attiva immediatamente per consentire a distretti cardine della nostra società, come scuole e viabilità, di operare nelle migliori condizioni possibili. In questo senso abbiamo il dovere di favorire questo percorso e, sono certo, i consiglieri delegati hanno tutte le capacità e le competenze per adempiere questo processo. Al vice presidente, ai delegati e ai consiglieri di questa legislatura giunga il mio personale ringraziamento e un proficuo buon lavoro».