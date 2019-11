Avezzano, smantellato il dehors del bar Olimpia

AVEZZANO – Sparisce un altro dehors ad Avezzano. Smantellata la struttura a vetrate del Bar Olimpia, su via Corradini.

Il dehors, che si affacciava su Piazza Risorgimento, è stato smantellato ieri mattina. Il provvedimento era nell’aria, dopo l’iniziale sequestro amministrativo ad opera della Polizia Municipale.

Lo spazio ha accolto per anni i clienti del Bar Pasticceria che sceglievano di gustare paste o bevande all’interno del dehors, con vista Cattedrale di Avezzano. Lo scorso 6 settembre era arrivato il provvedimento della Polizia Locale. La struttura non risultava conforme e in regola con le autorizzazioni comunali. Il locale, però, aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Nei mesi scorsi si erano moltiplicati i controlli da parte del personale della municipale. Per il dehors dell’Olimpia c’era stato prima il sequestro amministrativo, seguito dal ricorso al Tar. Proprio dal Tar era stato accolta la richiesta di sospensiva – in attesa del pronunciamento definitivo – che aveva permesso ai proprietari del locale di mantenere aperta la struttura. Apertura resa possibile fino a ieri, quando sono state attivate le operazioni di rimozione, dopo che il Tribunale Amministrativo ha dato ragione al Comune di Avezzano.

Il regolamento sui Dehors era stato rivisto due anni fa, dall’amministrazione De Angelis. Ai proprietari e gestori di locali dotati di dehors erano stati concessi 12 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. Da qualche mese erano scattate le verifiche, con i relativi provvedimenti per chi non aveva ottemperato alla normativa.