Ama, autista aggredito sul bus

L’AQUILA – Un autista dell’Ama è stato aggredito da un passeggero, a bordo dell’autobus urbano.

L’aggressione è avvenuta questa mattina intorno alle 8,30 circa. L’autobus Ama procedeva in direzione dell’Ospedale San Salvatore, in località Vetoio, quando l’autista è stato improvvisamente aggredito da un passeggero, che aveva chiesto alcune informazioni al conducente.

Il signore insoddisfatto dalle risposte ricevute, ha iniziato a colpire l’autista al volto.

Secondo quanto riferito il passeggero avrebbe chiesto una fermata straordinaria all’ospedale San Salvatore e al diniego dell’autista lo avrebbe percosso.

Sul posto è stato necessario l’intervento del 118, che ha trasportato l’autista al Pronto Soccorso. L’autobus è rimasto fermo in mezzo alla strada, per consentire le operazioni di soccorso al personale e ai vigili urbani, presenti in zona per gestire il traffico scolastico.