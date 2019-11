Torrione Volley, tra le 118 società italiane per “L’Italia siete voi”

L’ASD Torrione Volley dell’Aquila è stata selezionata le 5000 società affiliate alla federazione pallavolo ad ospitare il Progetto “l’Italia siete voi”.

Si tratta di una parte integrante di una nuova iniziativa, che vedrà protagonista l’aad Torrione Volley, intrapresa dalla Federazione Nazionale Pallavolo per lo sviluppo della pallavolo sul territorio e per la ricerca del talento sportivo, denominata Talento e Territorio.

L’iniziativa vuole avvicinare le squadre Nazionali e i propri tecnici alle società del territorio che come il Torrione Volley svolgono un’attività qualitativa e quantitativa con le proprie formazioni giovanili Femminili.

Sono state individuate 118 società su tutto il territorio italiano e il Torrione volley è l’unica della provincia dell’Aquila ad essere stata scelta insieme ad altre quattro del territorio abruzzese.

Torrione Volley, arrivano i tecnici nazionali

L’attività sarà articolata con l’intervento dei tecnici delle Nazionali femminili giovanili che condurranno un pomeriggio di allenamenti per le squadre di Under 14 ed di Under 16 della società, mettendo a disposizione dei tecnici e delle ragazze le proprie conoscenze e capacità. L’appuntamento per le giovani atlete è fissato per il pomeriggio di lunedì 16 dicembre.