Marsica in Provincia, la strana alleanza Pd-FdI

Nel nome di “Marsica in Provincia”, l’inedita alleanza in Provincia tra PD e FdI. Ceglie: “Non è trasformismo”.

«Roberto Giovagniorio, unico candidato eletto del PD nel Centrosinistra alle scorse provinciali sui 4 presentati in Marsica, ha deciso di anteporre le esigenze di un territorio alle sterili posizioni di facciata che avrebbero voluto Lui asservito agli interessi di altri Territori in cui sarebbe rimasto come comparsa e non attore principale». Così il segretario del PD di Avezzano, Giovanni Ceglie, “benedice” la costituzione di «un gruppo, unico nella realtà aquilana, che rappresenti le esigenze di un territorio tanto vasto ed importante come quello marsicano». Si tratta del gruppo “Marsica in Provincia”, costituitosi attraverso un accordo raggiunto con Gianluca Alfonsi, di FdI.

«L’accordo raggiunto con Gianluca Alfonsi, – tiene a precisare Ceglie – lungi dall’essere una abiura alla sua appartenenza partitica, è invece la rinascita di una voce della Marsica anche con l’aiuto di un altro Marsicano. Questo non è trasformismo, questo è buon senso e voglia di lavorare per amore della propria Terra».

Per lo stesso Ceglie, la decisione di Giovagnorio «ha evitato che il territorio Marsicano rimanesse sprovvisto di alcun rappresentante portatore di quei valori del PD, così come volevano i salotti bene della politica, dove la forma viene prima della sostanza anche a scapito delle necessità dei cittadini. Già in Regione non siamo rappresentati da esponenti di rilievo, di cui zero di Centrosinistra».