L’Aquila 1927, Cappellacci si prepara ad ospitare il Miano

*di Claudia Giannone

L’Aquila 1927, prepartita per mister Roberto Cappellacci, che si prepara al match infrasettimanale contro il Miano.

“Le partite non sono mai facili, al di là della classifica. Il Miano ha sempre dato filo da torcere alle sue avversarie: dobbiamo cercare di vincere. Se stiamo bene con la testa, è più facile giocare bene. Altrimenti rischiamo di fare una figuraccia. Il Montorio ha dimostrato di essere una squadra forte. Noi abbiamo avuto un buon approccio alla partita e siamo stati aggressivi fin da subito. È venuto fuori un pareggio, siamo contenti, perché sono stati loro ad avere l’occasione più importante della partita”.

“Non ci saranno grossi cambiamenti – ha proseguito – non abbiamo fatto un grande turnover neanche in Coppa Italia. Incontreremo una squadra che domenica ha fatto due goal alla Santegidiese. Se si cambierà qualcuno, sarà perché è affaticato. De Marco sta bene. Per gli altri c’è qualche piccolo acciacco, ma per la partita dovrebbero essere disponibili tutti”.