Avezzano, via al recupero dei Nuclei Abusivi

AVEZZANO – Comune di Avezzano, partirà il recupero dei Nuclei Abusivi in Via del Pioppo.

Si comunica che con delibera del Commissario straordinario, adottata con i poteri del consiglio comunale in data 11 novembre 2019, è stata approvata la Variante al Piano di Recupero dei Nuclei Abusivi, in località Via del Pioppo, adottata con delibera della Giunta Comunale n. 90 del 30.03.2017.

L’iter di perfezionamento del procedimento di approvazione è conseguito all’indomani del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica conclusosi positivamente, nonché del compiuto riscontro delle osservazioni presentate da alcuni cittadini residenti in quell’area, attraverso puntuali controdeduzioni formulate dall’ente.

A dieci anni dall’adozione dell’originario Piano di recupero, nel corso dei quali sono emersi alcuni limiti di detto strumento, con la variante in atto approvata – alla cui definizione hanno concorso anche i tecnici esterni, l’Ingegner Adriano Lavecchia e l’Architetto Giovanni Di Pietro – recante tra l’altro una diversa e più omogenea composizione dei piccoli comparti di attuazione previsti dal piano stesso, si dà concreta possibilità di sviluppo edilizio e infrastrutturale ad un comprensorio urbano che costituisce ormai un settore rilevante del sistema insediativo della città.

Tali interventi consentiranno di procedere al completamento del settore sud-ovest della città, che attualmente risulta piuttosto incompiuto e privo di alcune infrastrutture ed urbanizzazioni la cui realizzazione dovrà essere oggetto di prossima programmazione.

Ieri il Commissario Straordinario ha ricevuto insieme ai dirigenti degli Uffici, una delegazione di cittadini residenti nell’area interessata, dando comunicazione dell’approvazione della citata variante al piano di recupero.

Foto Riserva Naturale Monte Salviano