Stef Burns, il chitarrista di Vasco in concerto a L’Aquila

Stef Burns, l’iconico chitarrista di Vasco Rossi, sarà in concerto all’Aquila venerdì 15 novembre al Bliss.

Stef Burns sarà in concerto all’Aquila in esclusiva per l’Abruzzo.

Una serata musicale ricca, e di notevole spessore artistico, a partire dalle due band di apertura, i BLUE HOLE dell’Aquila e le DIANIME di Pescara,le quali lasceranno spazio a Stef Burns e alla Classic Rock Tribe con Gianluca Broggialla chitarra, Giacomo Chiaretti al basso, Simone Bravi alla batteria e Stefano Pettirossi alle tastiere, di esibirsi per il pubblico del Bliss; a seguire il djset di DJ Baglioni.

L’evento denominato “Prima PHM NIGHT”, è a cura dall’associazione culturale aquilana PHM EVENTS, già attiva da qualche anno sul territorio abruzzese con eventi coinvolgenti e innovativi e vede la collaborazione con lo studio di produzione musicale ALTI Records e il negozio di strumenti musicali MUSICA Viva.

Burns, noto al grande pubblico italiano per la ventennale militanza con Vasco Rossi, è un chitarrista di origini californiane che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Alice Cooper, Sheila E, Prince, Narada, Michael Walden, G3, e moltissimi altri.

Il buon gusto e la passionalità che lo caratterizzano, gli permettono di tenere il pubblico emozionato e incollato alle sue note, inoltre la sua audacia e intraprendenza lo portano a realizzare un progetto tutto personale come songwriter.

È per questo che Burns non lo si può considerare solo un session man.

L’Aquila diventa quindi capitale della musica e della collaborazione, un esempio che pone le basi per un futuro culturale di più ampio respiro e di speranza per la città.

Una serata in grado di abbracciare un pubblico ampio e permettere così quello scambio generazionale e geografico che può solo arricchire chi vi parteciperà.

La PHM EVENTS di Chiara Masciovecchio e Diego Fiordigigli continua a stupire per la qualità dei suoi eventi, realizzati con la sola forza della passione e di coloro che credono in questi progetti, in un territorio non sempre favorevole alle novità.

Ingresso € 15 con consumazione omaggio. Prevendite presso: Pocoloco House of Music, Bar Gran Sasso, Polarville, Musica Viva e Factory Sound.

All’interno angolo food & beverage. Apertura cancelli ore 21:00.

Possibilità di acquistare il biglietto anche in loco la sera stessa.