Sottoservizi, cantiere a via Fortebraccio

“Partirà domani la cantierizzazione di via Fortebraccio per i lavori dei sottoservizi da suddividere in cinque fasi da realizzare da Porta Bazzano a salire fino a raggiungere piazza Bariscianello”.

Lo comunica l’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa, confermando la programmazione già adottata per portare a termine il tunnel dei sottoservizi.

Il tunnel “intelligente” dei sottoservizi è la più grande opera pubblica del post sisma del 6 aprile 2009. Ha un valore complessivo di 80 milioni di euro; il mega cantiere è stato aperto nel 2015.

“Abbiamo definito gli ultimi dettagli sulla sicurezza con la Asl e siamo pronti a partire con i saggi archeologici in otto punti diversi – spiega l’Ufficio – come prescritto dalla Sovrintendenza, così da accertare il tracciato del condotto fognario seicentesco rinvenuto a monte dei lavori”.

“Con il primo tratto si lavorerà da Porta Bazzano allo Sdrucciolo dei Poeti“, aggiunge l’Ufficio, che mano a mano fornirà i tempi delle lavorazioni nelle cinque fasi pianificate così da arrecare il minor disagio possibile ai residenti.

“Sono terminati in anticipo sul cronoprogramma i lavori per il rifacimento dei sottoservizi su Chiassetto del Campanaro – specifica ancora l’Ufficio – gli eventuali slittamenti nelle tempistiche sono generalmente dovuti ai ponteggi da smontare, alle reti interferenti dei gestori oppure alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali, in particolar modo per i residenti e le attività commerciali del centro storico, compatibilmente con i cantieri aperti, ad ogni modo qualsiasi informazione utile alla cittadinanza sarà subito resa nota”.

Per quanto riguarda l’incrocio via Bafile/via dell’Annunziata/via Cascina, i lavori proseguiranno compatibilmente con la messa in sicurezza di Palazzo Carli, d’altra parte il collegamento del tunnel in piazza Duomo (di fronte l’ex Info Point) è in via d’ultimazione, così come su via del Guastatore, i cui interventi sono a buon punto con il collegamento dell’infrastruttura su corso Vittorio Emanuele II, “resta da fare quello su piazza IX Martiri” così come riportano i tecnici di Gran Sasso Acqua.

Mercoledì prossimo è previsto l’inizio lavori su via delle Grazie, “sarà chiuso il tratto da piazza IX Martiri fino all’innesto su via Arco Ricci”, specifica infine l’Ufficio tecnico, che sta facendo una ricognizione generale sul primo stralcio dell’appalto così da fornire nei prossimi giorni un quadro generale aggiornato sul cronoprogramma.