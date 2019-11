Preturo, pubblicato bando per i lavori della scuola primaria

È stato pubblicato il bando di gara per l’avvio dei lavori della nuova scuola primaria di Preturo.

“A distanza di soli due anni sarà restituita all’intera cittadinanza una nuova scuola antisismica, conforme agli standard moderni nonché all’avanguardia per il tipo di modulazione degli spazi interni ed esterni, l’ampio giardino, ingresso e parcheggio indipendenti”, lo dice in un comunicato Roberto Junior Silveri.

Gli spazi interni ospiteranno 114 studenti, ripartiti in classi ed intercicli, secondo la disposizione seguente.

Al piano terra sono state posizionate le classi destinate al primo ed al secondo ciclo, nonché gli spazi di interciclo così come richiesto dal D.M. 18/12/1975 e successive modifiche.

In questo piano ci saranno anche un laboratorio polifunzionale/multimediale, l’aula e gli spogliatoi del personale ausiliare, l’aula docenti/biblioteca scolastica ed il locale sporzionamento.

Un ulteriore spazio situato a piano terra è la grande sala centrale. Tale sala è stata infatti progettata come uno spazio flessibile che, attraverso l’utilizzo di pareti mobili, permetta di ottenere la massima versatilità e qualità spaziale di quest’ambiente centrale.

L’utilizzo di tale sistema flessibile, leggero e totalmente reversibile, permette di trasformare lo spazio aperto collettivo in spazio chiuso destinato a refettorio.

Il piano primo ospita invece le classi del terzo, quarto e quinto ciclo, oltre ad una grande aula polifunzionale/multimediale.

“Un risultato importante per l’intera amministrazione comunale frutto di un grande lavoro di interazione tra enti, visto che avviene grazie all’unione delle forze del Comune dell’Aquila, dell’Ater della Provincia dell’Aquila, della Regione Abruzzo e della direzione didattica Gianni Rodari”, spiega il consigliere.

“Un risultato importante di cui sono orgoglioso di essere stato parte, assieme ai molti addetti coinvolti, che ancora una volta sento il dovere di ringraziare per l’impegno profuso: Guido Liris, sia come ex assessore alle opere pubbliche del Comune, sia nella sua attuale veste di assessore regionale alle partecipate; i dirigenti comunali Mauro Bellucci e Tiziano Amorosi; i tecnici Tarquini, Giampaolini, Stefanucci; l’ex assessore al Bilancio Annalisa di Stefano nonché tutti i colleghi consiglieri di maggioranza che hanno approvato gli stanziamenti; per l’ATER dell’Aquila, il Direttore Venanzio Gizzi, l’ex Presidente Aloisi, l’ex Commissaro Pappalepore ed il neo Presidente Isidori, per la direzione Scolastica la dirigente Monia Lai”, conclude il consigliere.