Droga, 24enne denunciato

SULMONA – La Polizia ha denunciato un giovane con l’accusa di detenzione di droga per uso personale.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di droga disposta nel centro cittadino di Sulmona, personale in servizio presso la Squadra Volante del Commissariato P.S. di Sulmona ha denunciato un ventiquattrenne, originario della città peligna, per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana e segnalato alla Prefettura di L’Aquila un ventunenne, sempre del posto, per detenzione a fine di uso personale di hashish.

Inoltre, la sera dello scorso 1° novembre, gli operatori della Squadra Volante, mentre procedevano al controllo di una autovettura notavano, da parte del conducente, chiari segni di nervosismo, e infatti lo trovavano in possesso di una dose di hashish del peso di grammi 0,9 detenuta per uso personale; oltre alla contestazione della relativa violazione amministrativa, allo stesso veniva ritirata la patente di guida.

La sera del 6 novembre, invece, gli operatori della Squadra Volante hanno controllato un’altra auto e anche in questo caso il conducente mostrava segni di nervosismo tanto da indurre i poliziotti ad eseguire una perquisizione nei suoi confronti, poi estesa anche all’abitazione. L’attività portava al rinvenimento di una dose di cocaina del peso di 0,2 grammi e, nell’abitazione, di una dose di marjuana del peso di 0,14 grammi ed un bilancino di precisione. Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.