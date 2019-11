Caccia, nuovo incidente: si impallina col suo stesso fucile

Inciampa e fa partire un colpo per sbaglio: giovane si ferisce a un braccio durante una battuta di caccia.

Ancora un incidente di caccia nell’aquilano. Un giovane è rimasto ferito da un colpo sparato accidentamente dal suo stesso fucile. È successo nei giorni scorsi a Cascina di Cagnano Amiterno, dove il giovane – di poco più di 30 anni – stava partecipando alla caccia al cinghiale. Mentre camminava in zona scoscesa, però, il giovane è inciampato e mentre cadeva è partito un colpo accidentale che lo ha ferito a un braccio.

Immediatamente è scattato l’allarme al 118, ma – come spiega Il Centro – per non attendere l’arrivo dell’ambulanza, è stato portato al Pronto soccorso con un mezzo privato. Il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico, con prognosi di 30 giorni.

Sul luogo dell’incidente, i carabinieri che hanno raccolto testimonianze che confermano il ferimento accidentale.

A fine ottobre, un altro incidente di caccia si era verificato a Roio, dove i residenti hanno segnalato in più di un’occasione i disagi dovuti alla presenza di cacciatori.