Acqua, scatta il divieto di uso potabile

Acqua: emessa ordinanza per divieto uso a fini potabili in diverse zone della città.

Su proposta del settore Ambiente dell’ente comunale il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha emesso un’ordinanza con cui viene disposto il divieto di uso dell’acqua a fini potabili per le zone di Pianola, Sant’Elia, San Giacomo alta, Colle Sapone, Gignano, Bagno, Bazzano e Nucleo industriale di Bazzano. Il provvedimento è stato adottato in via esclusivamente precauzionale a seguito della rottura riportata dall’acquedotto del Gran Sasso che ha portato all’interruzione dell’erogazione idrica nella zona est della città.

I tecnici della società Gran Sasso Acqua, la società che gestisce il ciclo idrico, dopo aver risolto il problema e prima di reimmettere in esercizio i serbatoi stanno effettuando tutte le analisi necessarie a garantire la potabilità dell’acqua, il cui utilizzo, fino a nuove disposizioni, è consentito solo a fini igienici.