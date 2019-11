Abruzzo, quota carburanti suppletiva per gli imprenditori agricoli

ABRUZZO – La Giunta regionale approva la delibera per l’assegnazione di una quota suppletiva di carburanti agricoli agevolati.

Con delibera proposta dell’assessore Emanuele Imprudente è stata assegnata una quota suppletiva di carburanti agricoli agevolati in favore degli imprenditori agricoli del comprensivo del Fucino per le colture danneggiate da eventi meteorologici del luglio 2019. Tale iniziativa risponde alle richieste avanzate dalle organizzazioni professionali agricole al dipartimento Agricoltura, che ha attivato le relative procedure. L’approvazione, durante l’ultima riunione di Giunta regionale, presieduta dal Presidente Marco Marsilio.

Tra gli altri provvedimenti, approvato, su proposta del presidente Marsilio, il reinvestimento, per l’annualità 2019, delle risorse derivanti dalle vendite degli alloggi ERP e incassate dal Comune di Pescara, per un importo totale di 150.000 euro. Nominato, inoltre, l’ing. Silvio Liberatore, dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto attuatore della Struttura di missione per il superamento emergenze di Protezione civile (SMEA) e individuato come vicario l’ing. Sabatino Belmaggio, dirigente del Servizio Prevenzione dei rischi di Protezione civile. Alla SMEA è attribuita la gestione delle procedure di contribuzione in favore dei soggetti privati ed attività economiche, a seguito degli eventi sismici e metereologici, dei mesi febbraio-marzo 2015, agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017. Istituito un organismo paritetico misto Regione Abruzzo – Comune di Pescara, denominato “Comitato TPL Pescara”, che avrà il compito di assicurare un coordinamento permanente tra la Regione Abruzzo e il Comune per l’organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana. Tale organismo è composto da tre rappresentanti del Comune di Pescara e tre rappresentanti della Regione Abruzzo. E’ prevista anche una segreteria tecnica composta da due funzionari del Comune e due della Regione Abruzzo.

Approvato, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì il documento tecnico finalizzato alla riorganizzazione di strutture dell’area dipendenze patologiche “Riordino aree dipendenze patologiche”, elaborato da un gruppo di lavoro composto dai Servizi del Dipartimento Sanità competenti e le quattro Aziende sanitarie regionali, coordinato dall’Agenzia sanitaria regionale. Lo scopo è quello di disporre linee di indirizzo metodologiche e normative, nell’ambito del processo di riorganizzazione delle strutture operanti nell’area dipendenze patologiche, per ottenere un’organizzazione efficiente e ben strutturata. La proposta tecnica è elaborata per definire i modelli organizzativi adeguati alle singole realtà territoriali e gli standards minimi di funzionamento e organizzazione omogenei su tutto il territorio regionale. Approvati anche il programma dei corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale di assistenza primaria e di continuità assistenziale per l’anno 2020 e il programma dei corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici pediatri di libera scelta per l’anno 2020. Su proposta dell’assessore Mauro Febbo, è stato approvato l’atto di indirizzo per la concessione di contributi regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e specifica la quota del Fondo unico regionale per la Cultura da destinare al sostegno degli stessi. L’importo complessivamente stanziato per l’anno 2019 è pari ad oltre 2 milioni di euro e un milione e 100mila per l’anno 2020.

Su proposta dell’assessore Piero Fioretti approvati i criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici ai fini della piena integrazione sociale di bambini e ragazzi con disabilità. La legge prevede che il fondo sia messo a disposizione dei Comuni per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno dei parchi giochi comunali, nella misura massima di un parco per Comune; prevede inoltre che esso venga equamente distribuito tra le quattro province abruzzesi. La disponibilità del Fondo straordinario è pari a 300mila euro. Approvata infine, la proposta di elezione del presidente dell’azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila e Chieti da presentare al consiglio regionale in base ad una terna di nominativi. Via libera anche al documento “Linee di indirizzo relative all’istituzione e alla gestione, attraverso procedure di evidenza pubblica, dell’elenco degli operatori abilitati o autorizzati all’esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e dei crediti formativi”.

Su proposta dell’assessore Mauro Febbo, sono state aggiornate le linee di indirizzo POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” approvando il nuovo documento predisposto dal Servizio programmazione, innovazione e competitività.