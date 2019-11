Tagliacozzo, la Salcef quotata in Borsa

Debutto in Borsa per la Salcef, azienda dell’industria ferroviara della famiglia Salciccia di Tagliacozzo.

Oggi la Salcef Group, azienda leader internazionale nell’industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, debutta in Borsa sul segmento Aim. Il grande passo è stato possibile ed è stato compiuto per cercare nuove risorse per la crescita e per l’ulteriore internazionalizzazione in un settore in continuo sviluppo. Le infrastrutture ferroviarie si confermano infatti come il mezzo di trasporto più vantaggioso e a minor impatto carbonico.

“Certi della solidità della nostra azienda – ha commentato Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef – riteniamo che l’accesso al mercato dei capitali ci permetterà una crescita più veloce e di concretizzare progetti di acquisizione ancora più importanti”.

Vivo compiacimento è stato espresso a riguardo anche dal Sindaco di Tagliacozzo, città di origine della famiglia Salciccia, che ha dichiarato: “Un traguardo importante per un’azienda creata dal Concittadino Rodolfo Salciccia e condotta ad altissimi livelli dalla seconda generazione! Un vanto per la nostra Città, un esempio imprenditoriale da ammirare, un coraggio a perseguire obiettivi audaci da eguagliare!”.

Rodolfo e Olga Salciccia, genitori del Presidente del Consiglio di amministrazione Gilberto e dell’Amministratore delegato della Salcef Group Valeriano, sono tornati da alcuni anni a Tagliacozzo e hanno investito e ristrutturato il complesso del Rolling Park, facendone un grande centro sportivo che offre servizi a squadre ed associazioni sportive provenienti da tutto il centro Italia.