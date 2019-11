Pietrangelo Buttafuoco sarà il nuovo presidente del Tsa

Il nuovo presidente del Tsa, Teatro Stabile d’Abruzzo, sarà lo scrittore, giornalista e autore teatrale Pietrangelo Buttafuoco.

La conferma di Buttafuoco a capo del Tsa dovrebbe arrivare, a quanto si apprende, lunedì con una delibera di giunta regionale.

Buttafuoco succede ad Annalisa De Simone, decaduta lo scorso 29 ottobre a seguito dello spoil system.

Da una aquilana a un catanese: con la scelta di Buttafuoco il Teatro Stabile d’Abruzzo si apre ancor di più al di fuori dei confini regionali.

Pietrangelo Buttafuoco: chi è il presidente del TSA

Personaggio eclettico, scrittore, giornalista e autore teatrale vanta, fra le tante e variegate esperienze professionali, anche quella di direttore di un altro teatro stabile, quello di Catania. Collabora con il Fatto Quotidiano, il Foglio, il Sole 24 ore, Il Tempo e il Quotidiano del Sud. Da alcuni anni Buttafuoco ha abbracciato la fede islamica, assumendo anche il nome di Giafar al-Siqilli (trad. Giafar il Siciliano), come un famoso generale arabo nato in Sicilia. Una scelta da lui stesso motivata secondo un percorso in linea con la tradizione islamica siciliana

Pietrangelo Buttafuoco succede a Annalisa De Simone

Annalisa De Simone era stata nominata dal precedente presidente di Regione, Luciano D’Alfonso, ma il nuovo goveratore, Marco Marsilio, non ha inteso procedere a confermarla entro i 180 giorni previsti. D’altra parte, che lo spoil system previsto con il cambio di governo regionale non avrebbe risparmiato il TSA si evinceva facilmente dai pregressi scontri tra il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e la presidente De Simone, di cui lo stesso Biondi aveva chiesto le dimissioni, che non erano arrivate. È arrivata, però, la mannaia dello spoil system.

In attesa della nuova nomina, è la vicepresidente Rita Centofanti a fare le funzioni di presidente.