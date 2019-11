Tanti auguri Giovanna!

Tanti auguri a Giovanna: super mamy in action!

Tanti auguri a Giovanna, che compie oggi gli stessi anni di 12 anni fa!

Giovanna è davvero una grande donna, una splendida mamma e una cuoca dalle mani d’oro.

Per più di 30 anni ha deliziato con i suoi manicaretti e le sue merende non solo la famiglia ma anche i colleghi della Asl dell’Aquila, rifocillati a suon di pizze e crostate.

Originaria della ridente Alfedena ha portato nel capoluogo le sue montagne genuine, le ricette tramandate da generazioni e quell’operosità tipica delle sue zone.

Auguri speciali in questa giornata per una mamma che ha saputo portare avanti con amore, dedizione e tanta pazienza la sua famiglia, dispensando buoni consigli e tanta allegria.

“Buon compleanno a te che mi hai messa al mondo,a te che sei inizio e fine di ogni cosa,croce e delizia dei miei pensieri… e che anche oggi sei convinta di avere la stessa età compiuta nel 2008!

A te che mi hai insegnato a essere ció che sono, che mi hai trasmesso l’amore per la casa e per la famiglia…

A te che hai dato tutto senza mai chiedere nulla in cambio…

A te che nella fede hai trovato la soluzione..

A te che preghi con il fervore di una beghina anche per me che ho il diavolo in corpo (come dice don Bruno)

A te che non hai Facebook ma che comunque leggerai perchè sei meglio delle spie russe!!!

Sei sempre la più gnocca, nonchè la mamma migliore del mondo…. Presente,attenta,premurosa,onesta,perbene….

Mi hai insegnato ad amare la vita nonostante tutto,a trovare il bello anche quando davanti a me c’era solo il buio,mi hai trasmesso l’amore per la cucina,per le cose belle,mi hai insegnato ad amare senza condizioni e a non aspettarmi nulla in cambio!!

Dedita alla famiglia,operosa,instancabile,affezionata,umile,sensibile … In una sola parola : MAMMA!!!

La vita ci ha messi a dura prova da un po’ di anni, ma alla fine ce la faremo e stai sicura di una cosa: vinceremo comunque noi!