Tanti auguri a Davide per la sua laurea

Tanti auguri al neodottore Davide Tedeschini.

Davide Tedeschini, ha raggiunto questa mattina l’ambito traguardo della laurea in Fisioterapia presso l’Università dell’Aquila, con uno splendido 110 e lode!

Davide, neodottore a 24 anni, è stato festeggiato da amici e parenti in questo giorno caratterizzato da una grande emozione, corone di alloro e diversi brindisi.

La laurea in fisioterapia non è stata una scelta casuale, ma la realizzazione di un sogno: “il socio”, così lo chiamano gli amici di sempre, è un ragazzo molto intraprendente, amante dello sport, in particolar modo del basket.

Agli auguri di amici e parenti si aggiungono anche quelli del suo caro amico Matteo.

“Esame dopo esame, passo dopo passo, hai raggiunto la vetta. Hai sognato, pianificato, creduto, studiato e conquistato. Congratulazioni per aver raggiunto questo traguardo. Sono fiero di te. Tanti auguri amico mio #compagnodiavventura!”. Matteo.

