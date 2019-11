Sara Gama lascia il raduno: niente Italia – Malta a Castel di Sangro

Italia – Malta EURO 2021, il capitano della nazionale Sara Gama lascia il raduno.

Il capitano azzurro non scenderà in campo per la prossima partita con Malta a Castel di Sangro

In seguito all’infortunio occorso ieri durante la gara di qualificazione Italia – Georgia al “Ciro Vigorito” di Benevento, il capitano Sara Gama lascia questa mattina il raduno per rientrare nella propria sede. Ci sarà però l’ex L’Aquila Linda Tucceri Cimini

Prosegue nel frattempo la preparazione della Nazionale femminile in vista della prossima partita il 12 Novembre al “Teofilo Patini” di Castel di Sangro con Malta (ore 14:15 diretta RAI2).

Questa mattina le Azzurre di Milena Bertolini hanno sostenuto una seduta di allenamento per poi raggiungere nel pomeriggio la prossima sede di gara.

Di seguito l’elenco delle convocate:

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Roberta Aprile (FC Inter), Alessia Piazza (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Alia Guagni

(Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia

(Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Benedetta Glionna (Hellas Verona),

Giada Greggi (AS Roma), Gloria Marinelli (FC Inter), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Deborah Salvatori Rinaldi (AC Milan), Daniela Sabatino

(Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).