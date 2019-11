L’Aquila 1927, Cappellacci verso la trasferta di Montorio

Consueta conferenza prepartita per mister Roberto Cappellacci: alla vigilia del match contro il Montorio 88, il tecnico rossoblù parla del prossimo avversario de L’Aquila e del momento del campionato.

“Sarà una partita contro una squadra forte, tra le più accreditate. Loro vengono da una vittoria importante, perché vincere a Sant’Egidio è fondamentale. La prestazione a Montorio dovrà essere superiore a quella contro il Celano: dobbiamo mostrare più concentrazione. Non dobbiamo volare troppo alto: siamo una squadra che ha tante belle qualità, come tante altre, così come abbiamo tanti difetti, come tante altre. Non siamo ancora come dovremmo essere, per ciò che io e altri ci aspettiamo. Dal punto di vista dei risultati, siamo sicuramente migliorati”.

“Maisto? Domani vedremo se giocherà – ha proseguito mister Cappellacci – ancora non ha risolto il problema muscolare. Ci farebbe comodo, ma vedremo. In porta vorrei utilizzare tutti a rotazione. Tornerà Ranalletta dalla squalifica”.