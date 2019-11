Ritrovato senza vita l’84enne aquilano

L’AQUILA – Ritrovato senza vita Benito Del Re, l’84enne di cui si erano perse le tracce da lunedì.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Benito Del Re, l’84enne scomparso da lunedì scorso, dopo che si era allontanato a bordo di una Fiat Panda dalla propria abitazione di Collesapone. L’ultimo avvistamento era stato sulla statale 260, mentre grazie al cellulare le ricerche si erano concentrate sulla zona di Montereale. E proprio in territorio di una frazione di Montereale, nella giornata di ieri i Vigili del fuoco avevano ritrovato l’auto dell’uomo, ma a bordo non c’era nessuno. Da qui l’ipotesi che si fosse allontanato a piedi, forse in cerca di funghi. In effetti il corpo senza vita dell’84enne aquilano è stato ritrovato lungo un sentiero, non molto distante dal mezzo che lo stesso si era premunito di chiudere, prima di avviarsi lungo il sentiero. Il ritrovamento è stato effettuato dagli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, insieme ai carabinieri di Montereale, nella zona al confine con la provincia di Rieti.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso, anche se al momento non sembrano esserci evidenze che possano far pensare a una morte violenta. Probabilmente l’uomo è stato colto da malore.

(foto di repertorio)