Riapertura svincolo di Tornimparte, verifica in cantiere

L’AQUILA – Lunedì 11 novembre alle 11, nuova riunione in Provincia dell’Aquila per verificare il cronoprogramma per la riapertura dello svincolo di Tornimparte.

È prevista per lunedì prossimo la riunione di aggiornamento concordata nell’ultimo incontro in Provincia, con all’ordine del giorno la verifica del cronoprogramma in vista della riapertura dello svincolo di Tornimparte. Nel corso della precedente riunione sono state affrontate tutte le problematiche relative al tratto di strada, compresa una possibile riapertura della galleria San Rocco che, per il momento, resterà transitabile a una sola corsia, ma che prevede l’apertura di un nuovo accesso telepass in uscita per l’altopiano delle Rocche, al fine di evitare code nei periodi di maggiore afflusso verso gli impianti di sci. In quella sede, i vertici di Strada dei Parchi avevano assicurato la riapertura dello svincolo di Tornimparte per le festività natalizie e secondo quanto riferito al Capoluogo.it dal presidente Angelo Caruso, il cronoprogramma dovrebbe essere confermato anche nella riunione di lunedì prossimo.

Questa volta, però, la riunione si terrà direttamente sul cantiere «per verificare lo stato dell’arte – precisa Caruso – affinché le tempistiche annunciate possano trovare riscontro, ma non dubitiamo che così possa essere. La preoccupazione è più che altro legata all’arrivo del maltempo».

L’intervista integrale al presidente della Provincia, Angelo Caruso.