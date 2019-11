L’Aquilone compie gli anni, grande festa con Cecilia Rodriguez

Il Centro Commerciale L’Aquilone compie 13 anni e li festeggia in bellezza con Cecilia Rodriguez.

Sarà la bellissima Cecilia Rodriguez l’ospite d’onore della grande festa prevista per domenica 17 novembre per i 13 anni del Centro Commerciale L’Aquilone. La modella, sorella di Belen Rodriguez, taglierà la maxi torta insieme al personale del Centro Commerciale e ai clienti. Non mancheranno momenti di divertimento.

Cecilia Rodriguez è una modella nata a Pilar (Argentina) il 18 marzo 1990 e cresciuta circondata dall’affetto di mamma Veronica Cozzani (insegnante di sostegno per ragazzi affetti da sindrome di down) e di papà Gustavo. Ha una sorella maggiore, l’altrettanto nota Belen, e un fratello maggiore, Jeremias. Dal 2017 è fidanzata con Ignazio Moser.

Cecilia inizia la sua carriera come modella in Argentina e a 18 anni arriva in Italia, per stare vicina alla sorella Belen, cercando con successo di seguirne le orme. Ha partecipato a diversi format tv, tra cui Chiambretti Night, L’Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip.

Domenica 17 novembre sarà a L’Aquila per festeggiare i 13 anni del Centro Commerciale L’Aquilone.