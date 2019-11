Incidente sulla statale 17, auto si ribalta

Auto si ribalta sulla statale 17. Automobilista trasportato in ospedale.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla statale 17, a Sella di Corno, all’altezza del km 8.5. Per cause in corso di accertamento, la Smart condottain direzione L’Aquila da un uomo classe 1974 si è ribaltata. Ferito l’automobilista, che è stato trasferito in ospedale a causa dei traumi riportati.

Sul posto, i Vigili del fuoco di Posta, il 118 di Rieti, i carabinieri di Cittaducale e i forestali di Antrodoco. Probabile concausa dell’incidente l’asfalto bagnato.