Fuga di gas in centro, riaperto Corso Vittorio Emanuele

È stato riaperto questa mattina presto corso Vittorio Emanuele II all’Aquila e l’innesto su via Sallustio, chiusi a seguito di una fuga di gas.

La fuga di gas si è verificata nella zona del corso , all’altezza del ristorante Giorgione, poco dopo le ore 14 di ieri mattina, venerdì 7 novembre.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.

La fuga di gas è stata causata dallo sfilamento di una tubazione del gas.

“Inoltre, è stata ripristinata la segnaletica su via del Guastatore per i lavori dei sottoservizi”, lo comunica l’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa.

“I lavori per la messa in sicurezza sono proseguiti per l’intera notte sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco – aggiunge l’ufficio – e nei prossimi giorni proseguiranno i lavori su via del Guastatore come da ordinanza”.

“Grazie all’impegno, alla sinergia ed alla collaborazione di tutti – conclude l’Ufficio – dei Vigili del fuoco, della Gran Sasso Acqua spa con la direzione dei lavori, di Asse Centrale e dell’ente gestore è stato possibile restituire, già dalla mattinata di oggi, il Corso principale e l’innesto su via Sallustio alla collettività”.