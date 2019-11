AMA, novità sulla linea autobus M13A

Trasporto pubblico, AMA: modifica del tragitto della linea M13A. Mannetti: “Dopo soppressione 14S, andiamo incontro alle richieste degli utenti”.

Da lunedì 18 novembre, sarà modificato l’itinerario della linea M13A dell’AMA, la società partecipata dal Comune dell’Aquila che gestisce il trasporto pubblico nel territorio comunale del capoluogo abruzzese. Lo rende noto l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Carla Mannetti, in seguito alla riunione che si è tenuta tra servizio Mobilità del Comune e la stessa AMA, che l’assessore ha ringraziato per la disponibilità. Un incontro indetto a seguito della soppressione della linea 14S (che, con capolinea a Cese di Preturo, raggiungeva, tra l’altro, i progetti Case di Coppito e del nucleo industriale di Sassa), nel corso del quale, è emersa la necessità di eliminare il disagio degli utenti a seguito di tale soppressione.

Pertanto, dal 18 novembre la linea M13A effettuerà un itinerario analogo a quello della sopressa 14S.

In dettaglio, i percorsi saranno i seguenti.

Andata: Università/ Ospedale, Strada provinciale 33, Via della Madonnella, piazza di Coppito, Progetto Case di Coppito 3, Preturo, Cese e Forcelle di Preturo;

Ritorno: Cese e Forcelle di Preturo, Costarelle, Sassa Scalo, Progetto Case del nucleo industriale di Sassa, statale 17, Strada provinciale 33, Via Madonnella, Università/ Ospedale;

Gli orari di partenza dai Capilinea resteranno invariati.

“Sono state pienamente comprese – ha dichiarato l’assessore Mannetti – le lamentele degli abitanti della zona di Coppito e Sassa; in particolare, gli utenti della zona di Coppito, per tornare a casa dovevano fare un percorso di 50 minuti con la linea 14 D, mentre, di fatto, a Sassa si creavano molteplici disagi soprattutto per gli assegnatari degli alloggi Case e per Sassa scalo. La soppressione della linea 14S rientra nel piano di riorganizzazione dell’Ama, ma è chiaro che tale obiettivo non può essere raggiunto creando disagi ai cittadini. Ecco perché, a seguito dell’incontro che ho convocato sull’argomento, il problema in questione sarà risolto con una modifica significativa della M13A”.

Si ricorda che gli orari degli autobus dell’Ama sono pubblicati sul sito della società, al seguente link http://www.ama.laquila.it/it/ linee-orari-ama.html