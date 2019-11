Terremoto Balsorano, nessun danno

Terremoto Balsorano, tanta paura, ma nessun danno.

La scossa di terremoto di magnitudo 4.4. che è stata registrata alle 18,35 non ha provocato danni. Ad annunciarlo è il sindaco di Balsorano, Antonella Buffone, contattata dalla nostra redazione.

Il terremoto con epicentro a 5 km a sud-est di Balsorano è stato avvertito nell’intero territorio della provincia dell’Aquila e anche a Roma.

Sono in corso i controlli dei Tecnici di Strada dei Parchi sui tratti interessati di A24 e A25. A breve ci saranno aggiornamenti sui sopralluoghi.

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto. Stanno arrivando le ordinanze di chiusura anche dai Comuni limitrofi. Le scuole, nella giornata di domani, resteranno chiuse anche a Morino.

«Non si registrano danni a cose o persone. È caduto qualche masso solo sulla strada per Collepiano. Come Comune abbiamo già provveduto ad attivare il Coc per gestire eventuali criticità», ha spiegato il primo cittadino.

«Nel pomeriggio, dopo lo sciame sismico di questa notte, avevamo rivisto il nostro piano di emergenza comunale, per visionare ipotetiche problematiche e fare il punto sulle aree di ammassamento presenti sul nostro territorio. La popolazione era stata già allertata, a causa delle scosse della notte scorsa. Per motivi precauzionali oggi erano state chiuse le scuole di ogni ordine e grado».

La notte scorsa due scosse di terremoto si sono verificate con epicentro a Balsorano. La prima all’01,13 di magnitudo 2.8, la seconda alle 04,39, di magnitudo 2.5.