Tanti auguri al neo avvocato Gianluca Dinu.

Tanti auguri al neo avvocato aquilano Gianluca Dinu.

Il foro dell’Aquila si arricchisce di un nuovo “pianista della parola”, come Pierre Veron definiva gli avvocati. Oggi infatti Gianluca Dinu ha superato brillantemente l’esame.

“Che vuol dire ‘grande avvocato’? Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni. Utile è quell’avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l’udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per grande avvocato”.

“Questo scriveva un grande giurista e padre della Costituzione, Piero Calamandrei. Caro Gianluca noi oggi siamo molto felici di condividere con te questo traguardo che con impegno e fatica hai raggiunto. Ti auguriamo una strada sempre in discesa, con tanto ‘sole in fronte’ e che tu possa avere dalla vita sempre e solo il meglio. Ad majora!”. Loredana e Vincenzo.

Che tu possa approcciare alla vita e al futuro con lo stesso entusiasmo e il sorriso con cui ti accosti, fin da bambino, ai tuoi amati dolci!

Tanti auguri a questo neo principe del foro dell’Aquila anche dalla redazione del Capoluogo.it.