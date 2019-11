Riqualificazione piazzale Kennedy, approvato il programma integrato

AVEZZANO – Con delibera del Commissario straordinario è stato approvato il Programma Integrato per la riqualificazione di piazzale Kennedy e realizzazione di un nuovo Terminal autobus.

«Il provvedimento – spiega il Commissario Mauro Passerotti – conclude l’iter di verifica e approvazione di un programma di trasformazione e sviluppo di un’area territoriale a nord della stazione, la cui condizione di incompiutezza ha determinato forti disagi per la cittadinanza e per tutti gli abitanti del comprensorio marsicano, lavoratori studenti, visitatori, che, quotidianamente, utilizzano il nodo di scambio del Terminal di piazzale Kennedy per raggiungere i servizi ed il centro della città. Con la sinergia di tre soggetti, i proprietari privati delle aree attualmente libere a nord del terminal, la TUA (Società Unica di Trasporto Abruzzese) e il Comune di Avezzano si è progettato un nuovo assetto urbanistico dell’area che prevede, oltre ad insediamenti produttivi e residenziali, la realizzazione di un nuovo scalo per gli autobus, due rotonde, aree di parcheggio pubblico e complessivamente una netta distinzione tra la viabilità e gli spazi destinati alla mobilità ed alla sosta dei cittadini e quelli adibiti alla sosta e manovra degli autobus, eliminando interferenze tra i due sistemi di traffico la cui commistione ha sempre provocato effetti di criticità, rallentamento alla circolazione e problemi di sicurezza per gli utenti. Gli interventi programmati sono tutti a carico dei privati con eccezione della copertura della nuova zona da adibire a sosta degli autobus che verrà realizzata dalla TUA con i fondi del Masterplan Abruzzo».

«Nei prossimi giorni si procederà alla stipula delle convenzioni con privati e con i rappresentanti della società TUA per dare concreta attuazione al programma approvato. Si ringraziano particolarmente la Società di trasporto abruzzese, nella persona del suo Presidente Gianfranco Giuliante, il Settore urbanistica della Provincia di L’Aquila, i privati che hanno concorso proficuamente alla formulazione del programma e, naturalmente, l’Ufficio Urbanistica del Comune di Avezzano».