L’Aquila – Venerdì tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata si attendono ancora precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +5°C e +10°C.

In Abruzzo piogge al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio, mentre sulla costa il tempo si manterrà più asciutto, fenomeni localmente più abbondanti nel pomeriggio sulle aree interne. Ancora piogge in serata sull’entroterra, neve tra la sera e la notte oltre 1400- 1500 metri.

In Italia giornata di forte maltempo sulle regioni settentrionali specialmente su quelle orientali con piogge, temporali e neve in montagna. Tempo in miglioramento tra il tardo pomeriggio e la serata sul Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di ponente. Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri, in Appennino oltre i 1400 metri.

Maltempo in arrivo anche la centro Italia. Piogge e temporali fin dal mattino su Toscana e Lazio, fenomeni in estensione al pomeriggio anche su Umbria e Marche, più asciutto solo sulle coste abruzzesi. Neve in Appennino oltre i 1500 metri di quota. Giornata prevalentemente stabile al Sud Italia eccetto in Sardegna e in Campania dove si prevedono piogge e temporali fin dal mattino. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le altre regioni meridionali.

Temperature minime in aumento, massime in calo.

(Centro Meteo Italiano)