L’Aquila, anziano scomparso

L’AQUILA – Anziano esce di casa e scompare nel nulla. Ricerche in corso.

Ricerche in corso sul territorio aquilano per la scomparsa di un uomo di 84 anni, Benito Del Re, di cui non si hanno più notizie da lunedì scorso. L’anziano si è allontanato dalla sua abitazione di Collesapone a bordo della propria Panda e non ha più fatto ritorno. L’allarme che ha attivato i soccorsi sono scattati a seguito della segnalazione dei familiari. Forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile si sono messi così sulle tracce dell’anziano, nella zona dell’Alto Aterno.

Secondo le prime informazioni, infatti, l’auto dell’uomo è stata vista sulla statale 260 Picente. Come scrive Il Centro, le zone maggiormente scandagliate sono l’altopiano di Cascina, a Cagnano Amiterno, dove l’anziano è stato localizzato attraverso il cellulare. Dopo la sosta notturna, le ricerche sono riprese questa mattina.