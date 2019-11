L’Aquila 1927 presenta il nuovo organigramma

Presentato ufficialmente il nuovo organigramma de L’Aquila 1927.

Presso la sede della società “Aterno Gas&Power”, main sponsor della squadra, il cui amministratore unico Mauro Scopano si dice “fiducioso sul progetto e sull’iniziativa di rinascita del calcio aquilano”, la nuova società si mostra alla stampa. Di seguito, le nuove cariche:

Organo consiglio direttivo:

Presidente: Stefano Marrelli

Vice Presidente: Massimiliano Barberio

Segretario tesoriere: Simonetta De Santis Stinziani

Consigliere: Marco D’Ascenzo

Consigliere: Stefano Vivola

Organo di staff al consiglio direttivo:

Studio consulenza contabile e fiscale: Massimiliano Fabi

Inoltre, il nuovo responsabile addetto alle comunicazioni e ai social è Antonello Petrocco, il nuovo team manager Goffredo Juchich e la nuova responsabile delle iniziative sociali Marta Pappalepore.

“Il lavoro fatto dai Red Blue Eagles – afferma il nuovo presidente Stefano Marrelli, ringraziando il gruppo ultras – è stato encomiabile. Dobbiamo proseguire su questo percorso, per avere delle solide basi del territorio aquilano. La squadra sta iniziando a rispondere nel modo migliore. L’Aquila è capoluogo di regione, auspichiamo di vincere il campionato. La nostra speranza è trovare degli imprenditori che abbiano voglia di investire nel calcio, in questa società e nel settore giovane, che deve essere la base del progetto”.

“All’inizio non avevo dato la disponibilità – ha proseguito il presidente – successivamente ho tastato con mano la realtà. Si è creato un rapporto di fiducia, si è creata una famiglia in cui le scelte sono condivise e la decisione è unitaria. È stato un crescendo che mi ha portato a ricoprire questo ruolo, grazie alla fiducia che è stata riposta in me”.