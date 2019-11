Spettacoli culturali nei comuni del cratere, 290mila euro dalla Regione

Accordo di programma tra Mibact e Regione Abruzzo: 290mila euro per finanziare gli spettacoli culturali nei comuni del cratere sismico 2016.

Sono in arrivo 290mila euro da parte della Regione Abruzzo per finanziare gli spettacoli culturali nei comuni del cratere sismico 2016. A darne notizia è il consigliere regionale e capogruppo della Lega Pietro Quaresimale: «Si tratta di un accordo di programma tra il Mibact e la Regione Abruzzo che ci ha visto assegnare 290mila euro per finanziare spettacoli culturali nei comuni del cratere 2016. I finanziamenti verranno assegnati agli enti interessati previo avviso pubblico con la finalità di ricostruire l’attrattività turistico-culturale e rivitalizzare il tessuto economico-sociale di questi territori puntando al coinvolgimento delle comunità locali».

Le attività dovranno essere realizzate a partire dal giorno successivo all’avviso pubblico e comunque non oltre il 30 giugno 2020. «È un finanziamento importante – sottolinea Quaresimale – che sosterrà la ripresa dei territori del cratere sostenendoli in azioni di rilancio al fine di aumentare l’immagine di questa parte dell’Abruzzo molto bella ma fragile . Dobbiamo continuare su questa linea e tornare a rendere i nostri bellissimi borghi interessanti dal punto di vista turistico culturale».

La regione nell’assegnare le risorse terrà conto dei seguenti criteri: radicamento dell’iniziativa nel territorio, qualità artistica del progetto, ricadute socio economiche del progetto, sostenibilità del progetto, capacità di fare sistema e innovazione del progetto presentato