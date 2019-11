L’Aquila – Giovedì giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente nella mattinata e poi anche al pomeriggio; i cieli rimarranno sereni anche nelle ore serali, mentre nella notte la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

In Abruzzo tempo prevalentemente stabile nella giornata con qualche nube al mattino solo sui settori di confine con il Lazio, sole prevalente sui restanti settori. Ampi spazi di sereno sia nel pomeriggio sia nelle ore serali su tutto il territorio; aumento della nuvolosità in nottata, ma senza fenomeni.

In Italia locali precipitazioni al Nord fin dal mattino ad iniziare da Liguria e Friuli, prima di un marcato peggioramento a partire dai settori occidentali al pomeriggio. Maltempo diffuso nelle ore serali con acquazzoni, temporali e neve sulle Alpi in calo fino a 1100-1200 metri. Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni centrali nelle ore diurne, salvo locali acquazzoni sull’alta Toscana al pomeriggio. Peggiora in serata e in nottata con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico, più asciutto su Marche e Abruzzo. Giornata all’insegna della variabilità al Sud Italia, con locali piogge e acquazzoni nelle ore diurne specie su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia ma in rapido esaurimento. Tempo instabile invece sulla Sardegna fin dal mattino, con maltempo intenso a partire dalla serata.

Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve calo.

(Centro Meteo Italiano)