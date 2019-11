Fulgo Graziosi alla direzione di Boy’Sport

Il giornalista aquilano Fulgo Graziosi è stato nominato nuovo direttore responsabile del giornale Boy’Sport.

Boy’Sport insieme a Csenews rientrano nelle pubblicazioni nazionali del Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Fulgo Graziosi è anche il vicedirettore del Capoluogo.it.

“Boy’Sport è una nuova avventura: mi hanno chiamato e io sono pronto. Spero con il mio contributo di poter parlare non solo di sport fine a se stesso, ma divulgare anche tanta educazione sportiva”, è il commento di Graziosi al microfono del Capoluogo.it.

Boy’sport non è solo una rivista trimestrale cartacea distribuita alle associazioni sportive, ma per stare al passo con i tempi ha anche il format online.

E grazie alla presenza di Graziosi, probabilmente ci sarà spazio anche per L’Aquila…

“C’è tanto bisogno di parlare della nostra città in relazione allo sport dal momento che il settore sta vivendo un momento difficile che abbraccia non solo il rugby ma anche il calcio”, chiarisce.

“Farò il possibile per puntare i riflettori sulle nostre associazioni sportive. L’attività fisica è importantissima non solo per la crescita del fanciullo ma all’interno del nostro territorio rappresenta una risorsa importante, un volano per l’economia e la crescita della città”, conclude.

A Fulgo Graziosi, una delle colonne della nostra redazione il più caloroso in bocca al lupo per la nuova avventura con Boy’sport da tutto IlCapoluogo.it.