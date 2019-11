Contact Center Inps, COMDATA firma la clausola sociale

L’AQUILA – Buone notizie per i lavoratori del Contact center INPS: firmato l’accordo per il subentro di COMDATA con l’applicazione della clausola sociale.

Ieri i sindacati hanno firmato l’accordo con COMDATA per il subentro nella commessa del Contact center INPS. L’accordo prevede l’agognata applicazione della clausola sociale di salvaguardia occupazionale per il personale del Consorzio Lavorabile. Lo annuncia Venanzio Cretarola, presidente di Lavoriamo per L’Aquila e segretario Cisal Comunicazione, aggiungendo: “È il primo accordo a livello nazionale delle 10 sedi operative attuali».