Bzona Gol: vincono Margagliotti e Gaetani, esclusiva intervista a Miccichè

Nuovo appuntamento con Bzona Gol, altra puntata all’insegna dei gol più belli della scorsa giornata.

Bzona Gol premia le reti di Nicolò Margagliotti e Davide Gaetani, rispettivamente nei campionati di Eccellenza e Serie D, girone F. In esclusiva per Il Capoluogo l’intervista al bomber Stefano Miccichè, attaccante marsicano del Castelnuovo. Dichiarazioni senza filtri circa l’esperienza negativa di Castelnuovo, parole al bacio, al contrario, per il suo Lanciano.

Durante la puntata, anche lo schieramento completo della nostra Top 15, con il 5-5-5 dei migliori in campo della scorsa giornata votato dagli addetti ai lavori.

