Autovelox Bussi, rivolta contro pioggia di multe

Una pioggia di multe provenienti da Bussi si sta abbattendo in queste settimane su tanti automobilisti abruzzesi.

Si tratta di una serie di multe conseguenti al posizionamento del nuovo autovelox con il mite di velocità dei 70 km/h che si trova in direzione Pescara.

L’autovelox è entrato in funzione questa estate, volto a contrastare il fenomeno connesso al mancato rispetto dei limiti di velocità sulla strada interessata.

Per alcuni automobilisti l’autovelox non è segnalato o riconoscibile, in realtà perfettamente visibile a un occhio attento.

Difatti in molti, seppur fiaccati dall’arrivo alle multe, hanno riconosciuto “l’errore”,

La cosa che ha creato un certo trambusto è stata la quantità di sanzioni ricevute nel giro di pochissime settimane.

Per qualcuno si è trattato anche di 10 delle famigerate “cartoline verdi”; e a quanto pare almeno per adesso non ci sono gli estremi per fare ricorso.

In molti comunque stanno pensando di avviare un’azione legale collettiva per fare ricorso.

In alcuni casi, la multa è stata applicata anche con il superamento di circa 8,9 km orari in più, questo almeno è quanto ha riferito uno dei tanti automobilisti sanzionati.