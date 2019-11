Auguri a Maria Alfonsi, 100 anni…e 100 di questi Caffè Sport

100 anni di vita per Maria Alfonsi. L’augurio speciale di Fulgo Graziosi.

Cara Zia Maria,

non sono proprio un tuo congiunto, però mi sento tale, perché fin dall’inizio mi hai accolto nella tua famiglia con lo stesso affetto. Voglio essere, pertanto, uno dei primi a congratularmi con te per il prestigioso traguardo che hai raggiunto, nella pienezza delle tue facoltà.

Sei stata e sei ancora un elemento polarizzante delle attenzioni di parenti e amici. Anche dei miei nipoti che ti giudicano, con il loro attento sguardo, appena una settantenne. Non importa se la pelle ha fatto piccole rughe. Sono l’espressione della tua saggezza. Non importa sei i capelli sono bianchi. In essi ho sempre visto la chiarezza dei tuoi pensieri, delle tue idee. Non preoccuparti se i giorni trascorrono tanto veloci da diventare anni. Hai ancora tanta strada da fare per lasciare a tutti noi tanti insegnamenti.

Un altro aspetto vedo in te: la forza d’animo, la convinzione e la tenacia non hanno età. Cerca di sentirti sempre viva e se dovesse mancarti qualcosa di quello che facevi, impegnati per farlo, specialmente il “Caffè sport”. Potrebbe mancarmi questa tua specialità.

Con il simbolico fiore della rosa che vuole rappresentare la tua bella esistenza, con un bacio e un grande affettuoso abbraccio, con Lella, Fabio, Laura, Giacomo, Lorenzo e Paolo, dal profondo del cuore voglio farti i miei migliori auguri di buon compleanno, augurandoti ancora “Cento” di questi giorni.

Fulgo Graziosi

Auguri a Maria Alfonsi per le sue cento candeline da tutta la redazione del Capoluogo.it.