Tanti auguri Luigi!

Tanti auguri al piccolo Luigi che oggi compie 5 anni!

Tanti auguri a Luigi che oggi spegne la sua quinta candelina circondato dall’amore sconfinato di mamma Giusy, papà Giovanni e della sorellina maggiore Giorgia.

Un traguardo importante per il piccolo Luigi, “scugnizzo aquilano”, che con questo compleanno finisce “la prima manina per contare gli anni” e si affaccia alla vita con il suo sorriso sincero, la sua fiducia verso tutti quelli che lo amano, la sua voglia e la curiosità di scoprire sempre qualcosa di nuovo.

Oggi festa grande con gli amichetti a scuola e poi con mamma, papà e la nonna materna Ortensia che fanno tanti auguri al loro piccolo principe.

“Una nuova candelina si è accesa per illuminare la tua vita, soffiala forte per poter cominciare un nuovo anno pieno di felicità e amore. Pochi passi hai fatto ma c’è ancora tanta strada davanti a te. Percorrila felice con i nostri auguri, buon compleanno piccolino!”.

A come anni che passano, U come urrà è il tuo compleanno, G come grande tirata d’orecchie, U come un grande giorno, R come ragazzi come sei cresciuto, I come infiniti auguri anche dalla redazione del Capoluogo.it.